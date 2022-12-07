شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق لمواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن جاريدو قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاث منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف، ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، جلسة ودية مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، طالبوه خلالها بتصحيح مسار الفريق خلال بطولة الدوري مع منحه كافة الصلاحيات لإصلاح الأخطاء.

وجدد مجلس الإسماعيلى الثقة فى جاريدو مفضلين منحه الفرصة كاملة إيماناً بقدراته الفنية.

كما طالب مجلس الاسماعيلى، أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدوري.

ويدرس أيمن الجمل فى الوقت الحالي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني للدراويش عن بعض اللاعبين المقصرين، وسط اقتراحات بخصم 20 % من عقودهم السنوية مع إخطار اتحاد الكرة بالأمر.