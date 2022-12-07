محمود جابر يرفض إقامة معسكر منتخب الشباب خارج القاهرة

القاهرة - سامية سيد -

رفض الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، اقتراحا بإقامة معسكر المنتخب فى شهر ديسمبر الجارى خارج القاهرة، وتمسك المدير الفنى بإقامة المعسكر فى القاهرة خاصة وأن مباريات المنتخب فى بطولة أمم افريقيا ستقام داخل القاهرة وليس بأحد المحافظات.

ويتابع محمود جابر حالة الثلاثي عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن قبل إعلان القائمة النهائية لمعسكر الفراعنة الصغار خلال شهر ديسمبر الجارى، خاصة أن الثلاثى سالف الذكر تغيب عن المعسكر الماضى للإصابة.

واستقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، على انطلاق معسكر المنتخب 20 من شهر ديسمبر الجارى.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لخوض مباراتين وديتين على أقل تقدير، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمقرر انطلاقها فى شهر فبراير المقبل.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.