شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ترتيب الأهلى وغزل المحلة في جدول الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

95 مباراة جمعت الاهلى وغزل المحلة

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 95 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 53 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 128 مناسبة ، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 56 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.

حسام حسن الهداف التاريخى لمواجهات الاهلى والمحلة

حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى.

الرباعية أكبر فوز في مواجهات الاهلى والمحلة

حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

الاهلى يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.38 مليون يورو.