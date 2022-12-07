شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2022 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره غزل المحلة اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة في الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الاربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الاهلى وغزل المحلة في جدول الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

مباريات الاهلى في ديسمبر

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.