شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والطلائع اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

الزمالك يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 4.68 مليون يورو.

أفضل إنجازات الزمالك والطلائع

تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 14 مرة سابقة فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته انهاء المسابقة فى المركز الرابع مرتين بجانب التتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح بجانب بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.

34 مباراة جمعت الزمالك والطلائع

34 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 19 فوزاً و64 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.

المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والطلائع

في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

وفى المواجهة الأخيرة بين الفريقين فاز الطلائع بهدف دون رد في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

السداسية أكبر نتيجة في مواجهات الزمالك والطلائع

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015 .