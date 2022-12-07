شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبى يقودان هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يعود محمد عواد لحراسة عرين الفريق أمام الطلائع بعدما تولى محمد صبحى المهمة فى مواجهة المصرى البورسعيدى الماضية، كما يعود سيد نيمار بعد شفاء إصابة الركبة التى تعرض لها.

ويأتى التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى..

فى حراسة المرمى: محمد عواد

فى الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - مصطفى الزنارى - عمر جابر - سيد نيمار

فى الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسى - محمد أشرف روقا

فى الهجوم: مصطفى شلبى - أحمد زيزو

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.