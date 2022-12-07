طوفان بشري بشوارع المغرب فرحاً بالفوز التاريخي على إسبانيا في مونديال قطر



خرج الآلاف من المغاربة إلى الشوارع، مساء الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم لكرة القدم الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم بقطر للمرة الأولى في تاريخ المملكة والدول العربية.



وسادت فرحة كبيرة الشوارع والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب "أسود الأطلس" بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.



وقبل المباراة وخلالها خلت الشوارع من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة التي ألحق فيها أسود الأطلس هزيمة صادمة لإسبانيا.

ومتجاوباً مع مجريات المباراة، تفاعل الجمهور المغربي مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف، ثم ارتفعت أصوات أبواق السيارات والهتافات بمجرد انتهاء ركلات الترجيح.



وانتصر المغرب بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين دون أهداف، بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضاً أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.



هذا التأهل هو الأول على مستوى المنتخبات العربية والثاني بالنسبة لإفريقيا، إذ سبق لمنتخب غانا أن بلغ الدور ربع النهائي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 قبل الخروج أمام أوروغواي.



وسيواجه المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام الثلاثاء. وللمرة السادسة يشارك المغرب في المونديال، ويقوده المدرب المغربي وليد الركراكي، برفقة نجوم منهم غانم سايس لاعب بشيكتاش التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.



كما تضم كوكبة المنتخب المغربي كلاً من سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي، وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.



(الاناضول)