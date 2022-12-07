شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ينتظرون الظهور مع الأهلي تحت قيادة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أكثر من لاعب صاعد في فريق الأهلي الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة مع ضغط المباريات، خاصة وأن المارد الأحمر يخسر عددا من لاعبيه للإصابة الفترة الحالية.

ومن أبرز اللاعبين الذين يترقبون المشاركة مع مارسيل كولر الفترة المقبلة ، مصطفى سعد ميسي القادم للأهلي الموسم الجاري من سيراميكا والثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان المُنضم للأهلي من دجلة، وكذلك الصاعد رأفت خليل وعمار حمدي العائد من إصابة الرباط الصليبي.

على صعيد متصل ، عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع مهاجمه محمد شريف طالبه خلالها بضرورة التركيز فى التدريبات حتى يتمكن من استعادة حاسة التهديف فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر، ويرى كولر أن محمد شريف مهاجم مميز ينقصه فقط التوفيق لاستعادة موقعه كأحد أهم المهاجمين بالكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

ووعد محمد شريف مدربه باستغلال أنصاف الفرص للعودة لهز الشباك مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة، وكان كولر قد منح محمد شريف فرصة الظهور في التشكيل الأساسى بمباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، ولكن اللاعب فشل فى استغلال كل الفرص التى لاحت له للتسجيل فى المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثانى من أحداث المباراة التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للدوري.