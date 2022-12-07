شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات فى ختام الجولة الـ9 للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة من القسم الثانى والتى انطلقت بالأمس بلقاء بلدية المحلة وبروكسى والذى انتهى لصالح أبناء المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

على ملعبه يستضيف المنصورة صاحب المركز الثالث نظيره المصرى بالسلوم فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض ، ويسعى فيه أحمد سارى المدير الفنى للفريق للعودة للانتصارات من جديد على أمل العودة لصدارة المجموعة .

كما يخرج دكرنس صاحب الصدارة برصيد 16 لمواجهة سبورتنج صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الصدارة فى ظل العروض القوية التى يقدمها أبناء أحمد فاروق مع فرق المقدمة .

فى الوقت نفسه يلتقى كل من :-

كفر الشيخ – طنطا

الأوليمبى – الهلال

الحمام – جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة – نبروه

بايونيرز – المجد