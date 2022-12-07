شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات دفعة واحدة، تبدأ من الثالثة إلا ربع ظهرا وتختتم في السابعة مساء.

يواجه فريق بيراميدز نظيره المقاولون فى الساعة الثالثة إلا الربع مساء الأربعاء، باستاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

في المباراة الثانية، يواجه فريق فاركو نظيره الداخلية، في الثالثة إلا الربع عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.