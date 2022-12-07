الامارات | وصول نجوم ليفربول وليون للمشاركة في كأس سوبر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى دبي بعثة فريقي ليفربول الإنجليزي وليون الفرنسي، تمهيداً لمشاركتها في بطولة كأس سوبر دبي، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كان على رأس بعثة نادي ليفربول مدربه الألماني يورغن كلوب، ونجماه البرازيلي روبرتو فيرمينو والإسباني تياغو ألكنتارا، وبقية لاعبي الفريق، وترأس المدرب الفرنسي لوران بلان وألكسندر لاكازيت وفد نادي ليون.

وكان رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أحمد خوري، في استقبال الفريقين الكبيرين، حيث رحّب بهما، وتمنى لهما التوفيق في البطولة، وطيب الإقامة، وأوقاتاً سعيدة في دبي، التي تحتضن وترحّب بالفرق العالمية دائماً.

وقال في تصريحات صحافية: «مشاركة الفريقين في البطولة ستكون تجربة استثنائية للجماهير، ولحظة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرتها من خلال متابعة مباريات البطولة على استاد آل مكتوم في دبي، وستضيف مشاركة هذه الفرق لها رونقاً فريداً، وستشكل لوحة فنية رائعة بإبداعات نجومها».

وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة بوصول ميلان الإيطالي، وستنطلق مبارياتها غداً، وتختتم في 16 من الشهر ذاته.