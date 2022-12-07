الامارات | نيمار سعيد برباعية البرازيل في ثمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نيمار، نجم المنتخب البرازيلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب كوريا الجنوبية 4 /1، مساء أول من أمس ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وقال نيمار في تصريحات لقناة «جلوبو» البرازيلية: «نحن نحلم بالفوز باللقب، ويجب علينا الآن المضي قدماً خطوة بخطوة، نحن مستعدون لذلك جيداً».

من جانبه، قال زميله في الفريق فينسيوس جونيور: «لقد نضجنا في تلك البطولة، ونكتسب ثقة أكبر، لقد واجهنا اليوم فريقاً منحنا الكثير من المساحات».

وكان نيمار قد غاب عن مباراتين بدور المجموعات أمام سويسرا والكاميرون، وذلك عقب تعرضه للإصابة في المباراة الأولى أمام صربيا، ورغم ذلك فإن نجم الفريق كان في الموعد وشارك بمواجهة دور الـ16.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان: «كنت خائفاً من عدم قدرتي على تحقيق ذلك، كنت قلقاً حقاً حيال عدم قدرتي على المواصلة، لكنني نجحت في التعافي».

من جانبه، قال البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي: «لقد كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، نحن نعلم أننا نلعب أمام منافس قوي للغاية».

وأضاف: «بالطبع مهمتنا أصبحت أكثر تعقيداً بعد الهدف المبكر الذي تلقيناه في شباكنا، وبعد ذلك كلما اقتربوا من المرمى نجحوا في التسجيل».

• «نحلم بالفوز باللقب، ومستعدون لذلك جيداً».

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