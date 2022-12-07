الامارات | رمسة مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور

توافدت خلال الأيام الماضية أعداد جماهيرية كبيرة من المغرب إلى الدوحة قبل مباراة «أسود الأطلس» أمام إسبانيا، أمس، ضمن الدور ثمن النهائي للمونديال، وكان لافتاً منذ انطلاق البطولة حرص الجمهور المغربي على مساندة منتخب بلده ودعمه بقوة، ما ساعده على الظهور المميز في البطولة، وتحقيق نتائج مشرفة.

رفض

رفضت الشركة المنظمة للفعاليات المصاحبة لكأس العالم 2022 في مركز «مردف سيتي سنتر» دخول إعلاميين لتغطية الفعاليات الموجودة بالمركز تزامناً مع المونديال، رغم امتلاكهم بطاقات العمل الخاصة بهم، وطلبت ضرورة تقديم طلب مسبق للتمكن من التصوير.

رقص

بدأت الرقصات تتزايد في مباريات البرازيل أمام مرمى الخصوم في مونديال قطر 2022، بعدما تمكن «السامبا» من تنفيذ أربع منها في مباراة كوريا الجنوبية بعد الفوز 4-1. يذكر أن المنتخب البرازيلي أعلن قبل انطلاق البطولة أنه جهّز 10 رقصات تم الاتفاق عليها بين اللاعبين، واحدة للهدف الأول، وأخرى للثاني، وواحدة للثالث.

صحافي

فوجئ مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، بصحافي مصري يوجه له سؤالاً بلغة إنجليزية غير مفهومة قبل أن يقاطعه المدرب ويتحدث إليه بالعربية، ويطالبه بالحديث معه باللهجة المصرية لأنه يفهمها جيداً، على حد تعبيره. وأثار المشهد دهشة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار

اعتذر قائد فريق كوريا الجنوبية، هيونغ-مين سون، عن خروج منتخب بلاده القاسي من كأس العالم لكرة القدم، بعد سقوطه أمام البرازيل 1-4، وقال: «بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهيرنا، كوننا لم نرتقِ إلى التوقعات.. قدّمنا أفضل ما لدينا، ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة».

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