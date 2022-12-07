الامارات | باولو بينتو يعلن نهاية مشواره مع كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البرتغالي باولو بينتو رحيله عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية، وذلك عقب الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي 1 - 4 أول من أمس في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وقال بينتو في مؤتمر صحافي: «أعتز بالأعوام الأربعة التي قضيتها كمدرب للفريق، الآن يجب علينا التفكير في مستقبل منتخب كوريا الجنوبية وتوجيه أنظارنا له، سآخذ قسطاً من الراحة أولاً ثم أرى ما سيحدث بعدها».

وأضاف:«أعلنت ذلك لرئيس الاتحاد وكذلك للاعبين، هذا القرار اتخذته في سبتمبر الماضي وهو كان مؤكداً ومحسوماً بالنسبة لي، الآن ليس أمامي إلا أن أشكر الجميع لأنني نلت شرف أن أكون مديراً فنياً لهذا المنتخب». وعن مشوار المنتخب الكوري في البطولة، قال بينتو: «أعتقد أن المشوار انتهى بطريقة منصفة، تهانينا للفريق البرازيلي، لقد قدم أداء أفضل منا، ومستوى أفضل».

وأضاف: «كان بإمكاننا حصد نقاط أكثر في دور المجموعات، لكن المشاركة بشكل عام يمكن أن نفخر ونعتز بها».

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