الامارات | تأهل الظفرة والحمرية و«غلف إف سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت أمس أندية الظفرة والحمرية و«غلف إف سي» للدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، إذ فاز الظفرة على ضيفه فريق بينونة بثلاثية نظيفة سجلها كل من اللاعب ميشيل كونتين (44 ،66)، وخالد الدرمكي (77)، وسيلعب الظفرة في الدور المقبل مع الفائز من مباراة مصفوت وبني ياس.

وفاز الحمرية على التعاون 2-1 على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وسجل للحمرية البرازيلي فيرناندو جابريل (3 ،22) بينما سجل للتعاون المقيم البحريني السيد محمد عبدالرزاق (43)، وسيلعب الحمرية مع الفائز من مباراة عجمان والعربي.

وفاز «غلف إف سي» على فريق هيسبانيا 2- صفر على استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، ليواجه الجزيرة في المباراة المقبلة، وسجل هدفي «غلف إف سي» الغيني محمد ديوب (64، 90+3).