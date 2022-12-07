اخبار الرياضه

الامارات | تأهل الظفرة والحمرية و«غلف إف سي»

0 نشر
محمد فاضل ■ رأس الخيمة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الظفرة والحمرية و«غلف إف سي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت أمس أندية الظفرة والحمرية و«غلف إف سي» للدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، إذ فاز الظفرة على ضيفه فريق بينونة بثلاثية نظيفة سجلها كل من اللاعب ميشيل كونتين (44 ،66)، وخالد الدرمكي (77)، وسيلعب الظفرة في الدور المقبل مع الفائز من مباراة مصفوت وبني ياس.

وفاز الحمرية على التعاون 2-1 على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وسجل للحمرية البرازيلي فيرناندو جابريل (3 ،22) بينما سجل للتعاون المقيم البحريني السيد محمد عبدالرزاق (43)، وسيلعب الحمرية مع الفائز من مباراة عجمان والعربي.

وفاز «غلف إف سي» على فريق هيسبانيا 2- صفر على استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، ليواجه الجزيرة في المباراة المقبلة، وسجل هدفي «غلف إف سي» الغيني محمد ديوب (64، 90+3).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا