كأس العالم قطر 2022 .. مواعيد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

وتنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر

البرازيل ضد كرواتيا - الجمعة 9 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

الأرجنتين ضد هولندا - الجمعة 9 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المغرب ضد البرتغال - السبت 10 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد فرنسا - السبت 10 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

الشكر لـ الشعب المصري

علق الصحافي المغربي حمزة أشتيوي، حمزة أشتيوي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، على فوز منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ 16 من مونديال قطر 2022، والتأهل لدور الـ 8 .

وقال الصحافي المغربي حمزة أشتيوي :" أوجه الشكر لـ الشعب المصري على دعم المغرب في المونديال ".

وأضاف حمزة اشتيوي:" فرحة كبيرة في المغرب وفي كل الدول العربية بتأهل المغرب لدور الـ 8 ".

وتابع حمزة اشتيوي:" المنتخبات العربية لديها كل الإمكانات من أجل تحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية العالمية الكبرى ".

وأكمل حمزة اشتيوي:" المستحيل ليس مغاربيا، وهناك أفراح كبيرة في المغرب بعد ليلة كروية استثنائية، ونشكر قطر على التنظيم الرائع للمونديال".