شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: فرحانين للمنتخب المغربى الكبير وإنجازهم بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامى أحمد شوبير منتخب المغرب عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، ونجاحه في إقصاء منتخب إسبانيا، بركلات الترجيح مؤكدا أنهم شرفوا العرب.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1": "فرحانين بالمنتخب المغربي العربي الكبير الذى أسعد الجميع، ويا رب مشاعرنا توصل للأشقاء المغاربة، وشكرا للمغرب".

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع البرتغال ضمن منافسات كأس العالم 2022.