شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لاعبو المغرب رفعوا رأس العرب فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن ما حققه المنتخب المغربى بالصعود لدور الثمانية لبطولة كأس العالم شرف كبير لكل العرب كأول منتخب عربى يتأهل لهذا الدور.

وكان المنتخب المغربى قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه علي المنتخب الإسباني 3/0 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف الغندور أن المنتخب المغربى استحق التأهل بفضل روح لاعبيه التي سيطرت على مجريات المباراة، وكان الفريق ندا للماتادور الإسباني طوال أحداث اللقاء، مؤكدا أن لاعبى المغرب رفعوا رأس كل عربي فى المونديال.

يذكر أن المنتخب المغربى احتل قمة مجموعته بعد فوزه على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا. وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع البرتغال ضمن منافسات دور الستة عشر.