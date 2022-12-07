شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية في الجولة السادسة للدوري المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

الأربعاء 7 ديسمبر

بيراميدز & المقاولون العرب..2.45 ظهراً

فاركو & الداخلية ..2.45 ظهراً

غزل المحلة & الاهلى..5 مساء

طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء

الخميس 8 ديسمبر

إنبى & حرس الحدود..2.45 ظهراً

سموحة & أسوان ..2.45 ظهراً

فيوتشر & الاتحاد السكندري ..5 مساء

سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.