شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية في الجولة السادسة للدوري المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز
الأربعاء 7 ديسمبر
بيراميدز & المقاولون العرب..2.45 ظهراً
فاركو & الداخلية ..2.45 ظهراً
غزل المحلة & الاهلى..5 مساء
طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء
الخميس 8 ديسمبر
إنبى & حرس الحدود..2.45 ظهراً
سموحة & أسوان ..2.45 ظهراً
فيوتشر & الاتحاد السكندري ..5 مساء
سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.