شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: فخورون بأداء المنتخب المغربى ونتمنى لهم الفوز فى اللقاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامى مدحت شلبى المنتخب المغربى بمناسبة تأهله لدور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ16 للبطولة.
وأضاف شلبى خلال برنامجه مساء أون الذى يذاع على قنوات أون سبورت أنه سعيد بأداء المنتخب المغربى الممتع والجيد خلال أحداث اللقاء، مشيرا إلى أنه كان يشاهد المباراة مع عدد من أصدقائه وكان يشعر بالحماس والرغبة كأنه يشاهد المنتخب المصرى.
وأشاد مدحت شلبى أن لاعبى المنتخب المغربى خاضوا اللقاء بفخر كبير، وكانوا ندا قويا للمنتخب الإسبانى طوال اللقاء وكانوا قادرين على حسم اللقاء أثناء الوقت الأصلى، لذا فإنه فخور كل الفخر بأداء أسود الأطلسى، ويتمنى لهم التوفيق فى المباراة المقبلة أمام البرتغال فى دور الثمانية من البطولة.
وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.
وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.
وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع البرتغال ضمن منافسات دور الستة عشر.