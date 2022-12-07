شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: فخورون بأداء المنتخب المغربى ونتمنى لهم الفوز فى اللقاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامى مدحت شلبى المنتخب المغربى بمناسبة تأهله لدور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ16 للبطولة.

وأضاف شلبى خلال برنامجه مساء أون الذى يذاع على قنوات أون سبورت أنه سعيد بأداء المنتخب المغربى الممتع والجيد خلال أحداث اللقاء، مشيرا إلى أنه كان يشاهد المباراة مع عدد من أصدقائه وكان يشعر بالحماس والرغبة كأنه يشاهد المنتخب المصرى.

وأشاد مدحت شلبى أن لاعبى المنتخب المغربى خاضوا اللقاء بفخر كبير، وكانوا ندا قويا للمنتخب الإسبانى طوال اللقاء وكانوا قادرين على حسم اللقاء أثناء الوقت الأصلى، لذا فإنه فخور كل الفخر بأداء أسود الأطلسى، ويتمنى لهم التوفيق فى المباراة المقبلة أمام البرتغال فى دور الثمانية من البطولة.