كأول منتخب عربي.. المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022" لأول مرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.



جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى غلب عليه الأداء الحذر خاصة من الجانب الإسباني وسط أفضلية واضحة للمنتخب المغربي الذي ظهر أكثر تنظيما ورغبة في الوصول إلى المرمى منذ الدقائق الأولى.



محاولات "أسود الأطلس" اعتمدت على تحركات سفيان بوفال وحكيم زياش في الأطراف مع مساندة فعالة من أشرف حكيمي ونصير مزرواي في زيادة الكثافة الهجومية والضغط في مناطق إسبانيا.



أول تهديد حقيقي حضر بتسديدة بعيدة من مزراوي تصدى لها أوناي سيمون بصعوبة، ثم جاءت ركلة حرة مباشرة نفذها حكيمي علت العارضة الأفقية بقليل، بينما الأخطر كانت رأسية نايف أكرد التي كادت أن تضع المغرب في المقدمة عند الدقيقة 42.



بالمقابل استحوذ المنتخب الإسباني دون أن يخلق سوى فرصة وحيدة ملعوبة وصلت الكرة فيها إلى ماركو أسينسيو الذي صوب من زاوية صعبة وهز الشباك الخارجية لمرمى ياسين بونو.



الشوط الثاني شهد تحسنا كبيرا في أداء "الماتادور" الهجومي من خلال محاولة الاختراق من العمق قبل التحول إلى اللعب على الأطراف مع دخول موراتا الذي يُجيد الارتقاء والتسديد بالرأس.



رويدا رويدا أخذ منتخب إسبانيا يُسيطر على مجريات اللعب ما دفع المغرب إلى التراجع في مناطقه الخلفية وانتظار الفرصة المناسبة للارتداد بهجمات كاد البديل وليد شديرة أن يُسجل من إحداها في الدقيقة 85.



شباك المنتخبين ظلت نظيفة حتى نهاية الزمن الأصلي للمباراة ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، عرف الأول منها إهدار شديرة فرصة لا تصدق بعدما انسل بين المدافعين وسدد كرة سهلة تصدى لها أوناي سيمون وحرم المغرب من هدف محقق.



في الشوط الإضافي الثاني واصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي واستمر المغاربة في الدفاع إلى غاية الدقيقة الأخيرة التي كان البديل سرابيا قريب من إنهاء كل شيء لولا أن كرته ردها القائم الأيمن للمرمى.



مع استمرار التعادل السلبي احتكم الطرفان لركلات الجزاء الترجيحية التي شهدت تألقا كبيرا من الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلتين وذهب بأسود الأطلس إلى ربع النهائي كأول منتخب عربي يُحقق هذا الانجاز.



ويلتقي منتخب المغرب في الدور القادم، يوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر، مع المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا.



يذكر أن المغرب شارك في 5 نسخ سابقة من البطولة وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى دور الـ 16 في مونديال 1986 بالمكسيك قبل الهزيمة أمام ألمانيا بهدف لوثر ماتيوس والخروج من المنافسات. ​​​​​​​

المصدر: الأناضول



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