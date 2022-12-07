الامارات | البرتغال تدخل تاريخ كأس العالم برقم قياسي قبل مواجهة المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل منتخب البرتغال اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 وذلك بعدما حقق أكبر فوز في تاريخ البطولة بدور الـ 16 بعد أن سحق منتخب سويسرا بنتيجة 6-1 في مباراة من طرف واحد، كان فيها كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يحل بديلا في الشوط الثاني محاولاً اللحاق بركب الأهداف ولكنه لم ينجح.

وكتب منتخب البرتغال موعداً مع المغرب في ربع نهائي كأس العالم، الذي كان قد فاز على بطل العالم منتخب إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة تاريخية.

ونجح مهاجم منتخب سويسرا الشاب غونسالو راموس الذي حل أساسيا بدلا من النجم كريستيانو رونالدو، في قيادة منتخب بلاده إلى فوز تاريخي بعدما سجل ثلاثية ليقود البرتغال الى الدور ربع النهائي من مونديال 2022 وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل.

وضرب راموس (21 عاماً) بقوّة في أول مباراة دولية يشارك فيها أساسيا وجاءت اهدافه في الدقائق 17 و51 و67 ليقضي على طموح رونالدو الباحث عن تسجيل أهداف لتحطيم الأرقام ولكن سيصبح ذلك صعباً في المباراة القادمة بعد الاداء المذهل للاعب الشاب، واضاف النجم البرتغالي بيبي الهدف الثاني في الدقيقة (33)،

وسجل رافايل غيريرو هدف أخر للبرتغال في الدقيقة (55)، قبل أن يختتم ورافايل لياو أهداف البرتغال في الدقيقة 92، في حين سجل مانويل اكانجي هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 58.

وضربت البرتغال موعدا في ربع النهائي المونديال مع المغرب الذي حقق مفاجأة مدوية بإخراجه اسبانيا بركلات الترجيح في وقت سابق.