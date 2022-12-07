فيديو.. دموع «سفيان مرابط» بعد التأهل لربع نهائي المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب المغربي لدور 8 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بعد تغلبه على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 3-0.

وظهر لاعب المنتخب المغربي، سفيان مرابط في لقاء تلفزيوني على فضائية "الكاس" الرياضية، ولم يتمالك دموعه أثناء تعبيره عن فرحة الفوز التاريخي، وقال، أن اليوم بالنسبة للمغرب يومًا تاريخيًا بعد الفوز في المباراة الصعبة، وما حدث لا يصدق.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب المغربي في دور الـ8، الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

عشنا وشوفنا العرب بيكسبوا أبطال العالم

أعرب محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق، عن فخره بمنتخب المغرب بعد تأهله على حساب إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال أبو تريكة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "أفتخر بتواجدي في هذه المباراة الكبيرة، فخورون بما قدمه المنتخبات العربية، نحن لسنا أقل من أحد".

وأضاف: "عشنا وشوفنا العرب بيكسبوا أبطال العالم، تونس تفوز على فرنسا، السعودية تفوز على الأرجنتين، والآن المغرب، أهنئهم منتخب مُشرف، كرة عربية مميزة في مونديال قطر، 3 منتخبات عربية تفوز على أبطال العالم، نحن لسنا أقل من أحد".

وأتم:"المنتخب المغربي يستحق أن نفخر به، اليوم قدموا أداء تكتيكيًا يُدرس، كنا ندرس التكتيك الدفاعي من مورينيو الآن ندرسه من وليد الركراكي".

ورفع أبوتريكة، قميص يوسف شيبو نجم الكرة المغربية، وزميله بالتحليل عقب المباراة محتفلا بالتأهل المغربي.