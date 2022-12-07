نحن لسنا أقل من أحد .. أبوتريكة: منتخبات عربية تفوز على أبطال العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق، عن فخره بمنتخب المغرب بعد تأهله على حساب إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال أبو تريكة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "أفتخر بتواجدي في هذه المباراة الكبيرة، فخورون بما قدمه المنتخبات العربية، نحن لسنا أقل من أحد".

وأضاف: "عشنا وشوفنا العرب بيكسبوا أبطال العالم، تونس تفوز على فرنسا، السعودية تفوز على الأرجنتين، والآن المغرب، أهنئهم منتخب مُشرف، كرة عربية مميزة في مونديال قطر، 3 منتخبات عربية تفوز على أبطال العالم، نحن لسنا أقل من أحد".

وأتم:"المنتخب المغربي يستحق أن نفخر به، اليوم قدموا أداء تكتيكيًا يُدرس، كنا ندرس التكتيك الدفاعي من مورينيو الآن ندرسه من وليد الركراكي".

ورفع أبوتريكة، قميص يوسف شيبو نجم الكرة المغربية، وزميله بالتحليل عقب المباراة محتفلا بالتأهل المغربي.

المغرب المغرب المغرب

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المنتخب المغربي بمناسبة تأهله لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «المغرب المغرب المغرب شيء لا يصدقه عقل، بصدق غالبية الناس كانت ترشح الإسبان وكانت راضية بالوصول إلى هذه المرحلة».

وتابعت: «الآن احلم لغاية السما، الآن الطموح بلا حدود، بجد حالة عربية استثنائية بامتياز، أبطال أسود جبارين موهوبين مصرين، إن شاء الله للنهاية منصورين».