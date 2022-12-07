شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفنى رجال وناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” نتائج بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وناشئين والمقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول، وهى: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا. وجاءت نتائج منافسات الجمباز الفني رجال لبطولة كأس الفراعنة الدولية، كالتالى: جهاز الحركات الأرضية: جهاز الحركات الأرضية: - أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية. - يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية. - حسن الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية. جهاز حصان الحلق: جهاز حصان الحلق: - عبد الرحمن عبد الحليم من نادي الصيد المصري المركز الأول والميدالية الذهبية. - محمد عفيفي من نادي سبورتنج الرياضي المركز الثاني والميدالية الفضية. - أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز الحلق: جهاز الحلق: - علي رمضان من نادي ‏طلائع الجيش المركز الأول والميدالية الذهبية. - زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثاني والميدالية الفضية. - حسام الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز حصان القفز: جهاز حصان القفز: - عمر العربي من النادي الأهلي المركز الأول والميدالية الذهبية. - يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية. - زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية. جهاز المتوازي جهاز المتوازي - محمد منتصر من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية. - حسن الخولي من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية. - مروان شرارة من نادي الاهلي المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

جهاز العقلة جهاز العقلة - أحمد أشرف من نادي المؤسسة العسكرية المركز الأول والميدالية الذهبية. - أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية. - عمر الشبكي من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية. وجاءت نتائج فنى الناشئين كالآتي:

جهاز الحركات الأرضية: جهاز الحركات الأرضية: - أحمد حسن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية. - كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الثاني والميدالية الفضية. - كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز حصان الحلق جهاز حصان الحلق - مصطفى أحمد من نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية المركز الاول والميدالية الذهبية. - عمر عطية من نادي وادي دجلة المركز الثاني و الميدالية الفضية. - عمر السيد من النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز الحلق: جهاز الحلق: - كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الأول والميدالية الذهبية. - عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية. - أحمد محمد من نادي سموحة المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

جهاز حصان القفز جهاز حصان القفز - عبد الله ترااب من الجمهورية العربية السورية المركز الأول والميدالية الذهبية. - يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية. - كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز المتوازي: جهاز المتوازي: - يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية. - عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية. - كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جهاز العقلة: جهاز العقلة: - زياد بخيت من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية. - حمزة الحكيم من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية. - يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.