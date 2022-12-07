شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفنى رجال وناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” نتائج بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وناشئين والمقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول، وهى: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا.
وجاءت نتائج منافسات الجمباز الفني رجال لبطولة كأس الفراعنة الدولية، كالتالى:
جهاز الحركات الأرضية:
- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.
- يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.
- حسن الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز حصان الحلق:
- عبد الرحمن عبد الحليم من نادي الصيد المصري المركز الأول والميدالية الذهبية.
- محمد عفيفي من نادي سبورتنج الرياضي المركز الثاني والميدالية الفضية.
- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز الحلق:
- علي رمضان من نادي طلائع الجيش المركز الأول والميدالية الذهبية.
- زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثاني والميدالية الفضية.
- حسام الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز حصان القفز:
- عمر العربي من النادي الأهلي المركز الأول والميدالية الذهبية.
- يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.
- زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز المتوازي
- محمد منتصر من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية.
- حسن الخولي من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية.
- مروان شرارة من نادي الاهلي المركز الثالث و الميدالية البرونزية.
جهاز العقلة
- أحمد أشرف من نادي المؤسسة العسكرية المركز الأول والميدالية الذهبية.
- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية.
- عمر الشبكي من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وجاءت نتائج فنى الناشئين كالآتي:
جهاز الحركات الأرضية:
- أحمد حسن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.
- كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الثاني والميدالية الفضية.
- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز حصان الحلق
- مصطفى أحمد من نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية المركز الاول والميدالية الذهبية.
- عمر عطية من نادي وادي دجلة المركز الثاني و الميدالية الفضية.
- عمر السيد من النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز الحلق:
- كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الأول والميدالية الذهبية.
- عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.
- أحمد محمد من نادي سموحة المركز الثالث و الميدالية البرونزية.
جهاز حصان القفز
- عبد الله ترااب من الجمهورية العربية السورية المركز الأول والميدالية الذهبية.
- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية.
- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز المتوازي:
- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.
- عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.
- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.
جهاز العقلة:
- زياد بخيت من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية.
- حمزة الحكيم من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية.
- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.