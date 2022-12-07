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تعرف على نتائج بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفنى رجال وناشئين

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” نتائج بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وناشئين والمقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول، وهى: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا.

 

وجاءت نتائج منافسات الجمباز الفني رجال لبطولة كأس الفراعنة الدولية، كالتالى:

جهاز الحركات الأرضية:

- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- حسن الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

 

جهاز حصان الحلق:

- عبد الرحمن عبد الحليم من نادي الصيد المصري المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- محمد عفيفي من نادي سبورتنج الرياضي المركز الثاني والميدالية الفضية. 

 

- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

 


جهاز الحلق:

- علي رمضان من نادي ‏طلائع الجيش المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- حسام الخولي من نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية.


جهاز حصان القفز:

- عمر العربي من النادي الأهلي المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- يحيى شرارة من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- زياد إبراهيم من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية.

  جهاز المتوازي

- محمد منتصر من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- حسن الخولي من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- مروان شرارة من نادي الاهلي المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

 


جهاز العقلة

- أحمد أشرف من نادي المؤسسة العسكرية المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- أحمد عبد الرحمن من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- عمر الشبكي من نادي المؤسسة العسكرية المركز الثالث والميدالية البرونزية. 

 

 

وجاءت نتائج فنى الناشئين كالآتي: 


جهاز الحركات الأرضية:

- أحمد حسن من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.  


جهاز حصان الحلق 

- مصطفى أحمد من نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية المركز الاول والميدالية الذهبية.

 

- عمر عطية من نادي وادي دجلة المركز الثاني و الميدالية الفضية.

 

- عمر السيد من النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.


جهاز الحلق:

- كريستوس سقراطيس من قبرص المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- أحمد محمد من نادي سموحة المركز الثالث و الميدالية البرونزية.


جهاز حصان القفز 

- عبد الله ترااب من الجمهورية العربية السورية المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.


جهاز المتوازي:

- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- عبد الرحمن محمود من النادي الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- كيرياكوس ماركيدس من قبرص المركز الثالث والميدالية البرونزية.


جهاز العقلة:

- زياد بخيت من نادي سبورتنج المركز الأول والميدالية الذهبية.

 

- حمزة الحكيم من نادي الجزيرة المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

- يحيى زكريا من نادي وادي دجلة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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