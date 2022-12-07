شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقى فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى، مساء غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية بعد نقل المباراة من ستاد برج العرب بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للطلائع.

يدرس أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا الدفع بعامر عامر أساسياً أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

زوران يلبى رغبة لاعبى الاتحاد السكندرى ويلغى معسكر القاهرة لبى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رغبة لاعبيه في إلغاء معسكر القاهرة الذى تم الإعلان خلال اليومين الماضيين استعداداً لمواجهتى فيوتشر والأهلى بالدورى العام. أعلن الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، قائمة المصابين التي ستغيب عن المواجهة القادمة أمام سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و طلائع الجيش إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويعاونه أسامه السيد و هشام طلب و محمد العتباني و طارق مجدي حكم فيديو و هاني العراقي. الحنفي و هلهل حكام مباراة غزل المحلة و الأهلي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مباراة غزل المحلة و الأهلي إلى الحكم محمد الحنفي في اللقاء المقرر له الخامسة مساء غدًا الأربعاء في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، يعاونه سامي هلهل و أحمد رشدي و هشام الفلال و محمد بسيوني حكم فيديو و خالد حسين مساعد فيديو.

بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاهلى

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة الاهلى غدا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

طاهر محمد طاهر يسجل غياباً عن الاهلى في 7 مباريات بالدوري..تعرف عليها يسجل طاهر محمد طاهر لاعب النادى الاهلى غياباً عن المارد الأحمر في 7 مباريات بالدوري بسبب الإصابة التي يعانى منها وهى جزع بالرباط الداخلى للركبة. حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق غزل المحلة على أرضه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، في المحلة بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في الثالثة إلا الربع من عصر الأربعاء بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.