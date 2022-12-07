7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة غزل المحلة والأهلي إلى الحكم محمد الحنفي في اللقاء المقرر له الخامسة مساء غدًا الأربعاء في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز

الغندور حكماً لمباراة طلائع الجيش و الزمالك ..و سلامه لبيراميدز والمقاولون

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و طلائع الجيش إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويعاونه أسامه السيد و هشام طلب و محمد العتباني و طارق مجدي حكم فيديو و هاني العراقي. الحنفي و هلهل حكام مباراة غزل المحلة و الأهلي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مباراة غزل المحلة و الأهلي إلى الحكم محمد الحنفي في اللقاء المقرر له الخامسة مساء غدًا الأربعاء في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، يعاونه سامي هلهل و أحمد رشدي و هشام الفلال و محمد بسيوني حكم فيديو و خالد حسين مساعد فيديو.

بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاهلى

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة الاهلى غدا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

طاهر محمد طاهر يسجل غياباً عن الاهلى في 7 مباريات بالدوري..تعرف عليها يسجل طاهر محمد طاهر لاعب النادى الاهلى غياباً عن المارد الأحمر في 7 مباريات بالدوري بسبب الإصابة التي يعانى منها وهى جزع بالرباط الداخلى للركبة. حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق غزل المحلة على أرضه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، في المحلة بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في الثالثة إلا الربع من عصر الأربعاء بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.