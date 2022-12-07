شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية الهامة داخل نادي الزمالك، منها دونجا يعلن جاهزيته لمباراة الطلائع بالدوري.

دونجا "الزمالك" يعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش بالدورى

نشر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك صورة له من تدريبات الفريق الأبيض معلقاً عليها:" أشعر بحالة جيدة" في إشارة منه لجاهزيته الفنية لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام.

عواد يحرس عرين الزمالك فى مواجهة الطلائع

يعود محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة طلائع الجيش، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مواجهة المصرى الماضية، وحصل محمد صبحى على الفرصة فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

فيريرا يستقر على ضم سامسون وفتوح وعبد الغنى ويوسف حسن لقائمة الزمالك أمام الطلائع

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ضم البنينى سامسون أكينولا، وأحمد فتوح ومحمد عبد الغنى، ويوسف حسن، لقائمة الفريق التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش.

الزمالك يهزم المعادى فى مؤجلات دورى المحترفين

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك ، على نظيره المعادى بنتيجة 41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023.

الزمالك يهزم سموحة فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3 /1 فى إطار الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز والمرتبط للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعة الأولى.

سيف الجزيرى يصل القاهرة استعدادًا للعودة للزمالك

وصل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، إلى القاهرة، قادمًا من تونس، بعدما ودع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم من دور المجموعات.