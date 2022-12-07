شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الرجال يحتفل مع المغربى رضوان جيد بصعود نجوم الأطلسى لربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال، المتواجد ضمن حكام مونديال 2022 بقطر، على مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا بمدرجات استاد المدينة التعليمية بصحبة الحكم المغربي رضوان جيد، ومؤازرة نجوم الأطلسي الذى نجح في الصعود إلى الدور ربع نهائي للبطولة، بعد فوزه على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 3/ صفر، وذلك فى ماراثون كروى استمر 120 دقيقة بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى بدون أهداف، ويقابل نجوم الأطلسي البرتغال بدور الـ8 للمونديال.

يذكر أن المساعد المصرى محمود أبو الرجال شارك في كأس العالم كحكم مساعد، وظهر في لقاء وهولندا في ختام دور المجموعات للبطولة، بينما المغربى رضوان جيد يشارك كحكم فيديو بمنافسات البطولة.