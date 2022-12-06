الامارات | موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن المنتخب المغربي مركزا بين الثمانية الكبار في عالم كرة القدم بعد أن نجح في الفوز وتخطي عقبة إسبانيا بطل العالم 2010 في دور الم 16 ليضرب موعداً مع منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو الذي تخطى بدوره منتخب سويسرا في مباراة سهلة ومن طرف واحد وبنتيجة قاسية وهي 6-1 وكان رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يحل بديلا في الشوط الثاني.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل بمواجهتي كرواتيا والبرازيل ثم يتبع ذلك مباراة الأرجنتين وهولندا وفي اليوم الثاني من المرحلة يلتقي المنتخب المغربي مع البرتغال ثم تختتم المرحلة بقمة إنجلترا وفرنسا بحثا عن 4 صاعدين إلى الدور نصف النهائي في مونديال 2022.

وتقام مباراة المغرب والبرتغال يوم السبت عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وفيها يبحث رجال المغرب عن إنجاز عربي جديد في البطولة بعدما كتبوا تاريخاً جديدا للمنتخبات العربية المشاركة في تاريخ كأس العالم

موعد مباراة المغرب والبرتغال بتوقيت الإمارات

السبت 10-12-2022

المغرب – البرتغال (19:00)