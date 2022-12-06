بعد التأهل لربع نهائي المونديال .. صحفي مغربي يوجه رسالة للشعب المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الصحافي المغربي حمزة أشتيوي، حمزة أشتيوي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، على فوز منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ 16 من مونديال قطر 2022، والتأهل لدور الـ 8 .

وقال الصحافي المغربي حمزة أشتيوي :" أوجه الشكر لـ الشعب المصري على دعم المغرب في المونديال ".

وأضاف حمزة اشتيوي:" فرحة كبيرة في المغرب وفي كل الدول العربية بتأهل المغرب لدور الـ 8 ".

وتابع حمزة اشتيوي:" المنتخبات العربية لديها كل الإمكانات من أجل تحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية العالمية الكبرى ".

وأكمل حمزة اشتيوي:" المستحيل ليس مغاربيا، وهناك أفراح كبيرة في المغرب بعد ليلة كروية استثنائية، ونشكر قطر على التنظيم الرائع للمونديال".

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 3/0 بركلات الجزاء الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات دور الـ16.