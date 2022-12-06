أول تعليق من ياسين بونو بعد الفوز على أسبانيا .. موعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم سعادته بتأهل أسود أطلس إلى ربع نهائي كأس العالم بالفوز على إسبانيا.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في كأس العالم قطر 2022.

وقال بونو عقب المباراة: "أشكر اللاعبين الذين قدموا مجهود جبار خلال المباراة، وأشكر الجمهور المغربي على دعمه الدائم لنا ، الحمد لله على التأهل وأننا استطعنا إسعاد الشعب المغربي من جديد".

وواصل "إحساس كبير أن أتصدى لركلات الترجيح وأن أساهم في فوز منتخب المغرب".

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح خلال المباراة ليقود المغرب للتأهل التاريخي.

وأصبح ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

ربع النهائي بكأس العالم 2022

تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور ربع النهائي بكأس العالم 2022، بعدما حقق الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0)، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وتلعب مباراة دور ربع النهائي بين المنتخب المغربي ومنافسه المنتظر (الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا) في تمام الساعة الخامسة من يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة.

وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.