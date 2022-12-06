جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا تذهب لـ «ياسين بونو»

الشارقة - اميمة ياسر - فاز ياسين بونو حارس فريق إشبيلية الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد بونو منتخب بلاده المغرب للفوز على إسبانيا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتصدى بونو لـ 3 ركلات جزاء ليقود المغرب لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي.

وينتظر منتخب المغرب في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة منتخبي البرتغال وسويسرا.

يُذكر أن بونو غاب عن مباراة المغرب أمام بلجيكا في دور المجموعات لشعوره بالإعياء.