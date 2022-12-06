سيراميكا يدرس الدفع بعامر عامر أساسيا في حراسة المرمى أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا الدفع بعامر عامر أساسياً أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب أحمد سامى في منح الفرصة لـ عامر عامر على حساب محمد بسام خصوصاً أن الأخير يشارك بصفة أساسية منذ انطلاق مسابقة الدورى العام مع جلوس عامر على دكة البدلاء وعدم الدفع به في أي مباراة.

ومازال عامر عامر يتمسك بالحصول على فرصة لحراسة عرين فريقه،خاصة بعدما أصبح محمد بسام الحارس الأساسى للفريق، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى بشكل دائم، مع ابتعاد عامر عن المشاركة.

ويتمسك عامر عامر بالحصول على فرصة للمشاركة فى حراسة عرين سيراميكا، خاصة وإنه كان الحارس الأساسى للفريق قبل قدوم محمد بسام حيث يرغب الحارس فى الحصول على فرصة ليثبت جدارته وأحقيته فى التناوب مع محمد بسام فى حراسة مرمى سيراميكا.

ويواصل عامر عامر، تدريباته بشكل قوى من أجل تجهيز نفسه للعودة مرة أخرى لحماية عرين فريقه، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح زميله محمد بسام الوافد الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويخوض عامر عامر تدريبات بدنية خاصة، من أجل رفع معدل لياقته، ونيل ثقة الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، بشكل عام، ومدربه أحمد ناجى بصورة خاصة، خصوصا أن الصراع قوى في هذا المركز، ويتطلب منه بذل مزيد من الجهد والعرق.