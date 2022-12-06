عواد ونيمار يعودان لتشكيل الزمالك المتوقع أمام الطلائع

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى، مساء غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية بعد نقل المباراة من ستاد برج العرب بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للطلائع.

تقام مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز. ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، مواجهة الطلائع بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - مصطفى الزنارى - عمر جابر - سيد نيمار فى الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسى - محمد أشرف روقا فى الهجوم: مصطفى شلبى - أحمد زيزو