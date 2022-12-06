شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يلبى رغبة لاعبى الاتحاد السكندرى ويلغى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رغبة لاعبيه في إلغاء معسكر القاهرة الذى تم الإعلان خلال اليومين الماضيين استعداداً لمواجهتى فيوتشر والأهلى بالدورى العام.

واجتمع لاعبو الاتحاد السكندرى مع مديرهم الفني وشرحوا له أسباب رغبتهم في إلغاء معسكر القاهرة الأمر الذى تفهمه المدرب الصربى واستجاب له واستقر على الاستعداد لمواجهتى فيوتشر والأهلى دون الدخول في معسكرات.

وفي سياق مختلف حرص الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على معالجة أخطاء لاعبي سيد البلد التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة وكلفتهم أول خسارة في الجولة الخامسة من الدورى العام بهدفين نظيفين.

واجتمع الصربي زوران مع لاعبى الاتحاد السكندرى وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في الخسارة أمام المحلة، وطالب المدرب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات، موضحا في حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش، بينما خسر الجولة الرابعة أمام غزل المحلة بثنائية نظيفة..