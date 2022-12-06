شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم 6 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 6 ، 12 ، 2022 ، العديد من الاخبار الهامة ، منها غياب طاهر محمد طاهر عن 7 مباريات للأهلي ، و الفريق يسافر لمواجهة غزل المحلة غدًا.

الأهلى يكشف آخر الاستعدادات لمباراة المحلة ويعلّق: التركيز 100%.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك ، صوراً لمران الفريق الأخير الذي سبق سفر المارد الأحمر إلى كفر الشيخ اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

الأهلى يختتم تدريباته بالتتش قبل التحرك إلى كفر الشيخ استعداداً للمحلة

اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم ، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريق غزل المحلة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

كل ما تريد معرفته عن إصابة طاهر محمد طاهر مع الأهلى

في الوقت الذى بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي استعادة بعض لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتظم أكثر من لاعب فى التدريبات الجماعية تلقى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق طعنة جديدة حيث داهمته الإصابة قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية.

كولر يحذر لاعبى الأهلى من صعوبة مباراة المحلة للحفاظ على صدارة الدورى

حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة بالدوري مشدداً على ضرورة التركيز والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص لضمان العودة للقاهرة بالثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدوري.

أيمن أشرف ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى عقب الشفاء من الإصابة

أنتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

الأهلى يهزم بتروجت فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز والمرتبط للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعة الثالثة.

كولر يتابع مباريات الغزل في المحلة قبل مواجهة الغد

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق غزل المحلة على أرضه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، في المحلة بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.