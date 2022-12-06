شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكماً لمباراة طلائع الجيش و الزمالك ..و سلامه لبيراميدز والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و طلائع الجيش إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويعاونه أسامه السيد و هشام طلب و محمد العتباني و طارق مجدي حكم فيديو و هاني العراقي.

ويدير مباراة بيراميدز و المقاولون محمد سلامه و ماجد المليجي و طارق مصطفى و محمد إبراهيم الدسوقي و محمد عادل حكم فيديو و شريف محمد مساعد فيديو.

ويدير مباراة فاركو و الداخلية محمد عباس و مصطفى حسن و إسلام أبو العطا و عمرو عايد و هشام القاضي حكم فيديو و أحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويغيب عن الزمالك سيف الجزيرى بعد عودته إلى القاهرة اليوم، فضلاً عن إصابة محمود حمدى الونش وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

كما يفتقد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك نبيل عماد "دونجا" لعدم الجاهزية الفنية ، وفي نفس الوقت يغيب يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة في بكدمة في مفصل الكتف، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة برشح في الركبة، ويغيب زكريا الوردي لاعب الوسط للإصابة بشد في العضلة الخلفية وحسام أشرف لأسباب فنية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.

وكان الخليج 365 أكد أن فيريرا، سيضم سامسون أكينولا بعد استبعاده من المواجهات الماضية بسبب عدم عودة اللاعب فى الموعد المحدد له من بلاده، كما يضم أحمد فتوح ومحمد عبد الغنى ويوسف حسن بعد شفائهم من الإصابة.

وتقام مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.