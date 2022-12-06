شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال وياسين والجلالين.. 4 مدربين تمنحهم الإقالة صك خوض تجربة ثانية هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الإقالة المفاجئة لأربعة مدربين، صك خوض تجربة ثانية بالدوري المصري هذا الموسم، وفقا للائحة اتحاد الكرة والتي منحت المدرب المقال من منصبه، فرصة تدريب فريق آخر في نفس الموسم، بينما لا يحق للمدرب المستقيل تدريب فريق آخر لنفس الموسم.

ورحل عن الدوري أربعة مدربين، والطريق أن المدربين الأربعة تمت اقالتهم، ليحق لهم الظهور مرة ثانية مع أحد فرق الدوري هذا الموسم.

الخليج 365 يستعرض الراحلين الأربعة كالتالي:

ربيع ياسين ينتظر الفرصة الثانية

قص شريط الراحلين عن الدوري، ربيع ياسين المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي أسوان، بعد خسارة الفريق أول ثلاث مباريات، لتقرر إدارة النادي رحيله وتولى المهمة بدلا منه أيمن الرمادي، الذي قاد أبناء زهرة الجنوب لأول فوز بالجولة الخامسة على حساب فاركو بهدف دون رد.

عبد العال يبحث عن تجربة ثانية

وبعد أول 3 جولات من مسابقة الدوري، رحل علاء عبد العال عن القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش، وتولى المهمة بدلا منه محمد يوسف، الذي بدأ مشواره مع الفريق بخسارة من الأهلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للدوري، وسيصطدم مع الزمالك الأربعاء المقبل، بالجولة السادسة.

خالد جلال يراهن على عرض جديد

بعد خسارة البنك الأهلي من إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة للدوري، رحل خالد جلال، عن تدريب الفريق بعد أو جهت الإدارة الشكر له، وتولى المهمة بدلا منه حلمي طولان.

إيهاب جلال ينتظر التحديد الثاني

عقب تعادل المصري مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ودخول إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي في مشادة قوية مع الجماهير، وجهت إدارة المصري الشكر له، وتولى المهمة بدلا منه بشكل مؤقت طارق سليمان.