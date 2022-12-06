شكرا لقرائتكم خبر عن بنات مصر تتألق فى بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اسفرت نتائج بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني انثات كبار وناشئات والمقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول وهي: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص و الهند وقطر وجورجيا.
وجاءت منافسات الجمباز الفني انسات كبار كالاتي
جهاز حصان القفز
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية اللاعبة چاسمين سلامة
جهاز المتوازي
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية اللاعبة چاسمين سلامة
جهاز عارضة التوازن
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية اللاعبة جني عبدالسلام
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية اللاعبة جاسمين سلامة
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور
بجهاز الحركات الأرضية
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية اللاعبة چاسمين سلامة
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور
وجاءت نتائج الناشئات كالاتي
بجهاز حصان القفز
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة حلا الشاعر
جهاز المتوازي
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي وادي دجلة اللاعبة شمس علي
جهاز عارضة التوازن
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين ابوالهدي
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة جودي فايد
جهاز الحركات الأرضية
المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي
المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله
المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة حلا الشاعر