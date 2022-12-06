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بنات مصر تتألق فى بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني

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القاهرة - سامية سيد - اسفرت نتائج بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني انثات كبار وناشئات والمقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول وهي: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص و الهند وقطر وجورجيا.

 

وجاءت منافسات الجمباز الفني انسات كبار كالاتي 

 

جهاز حصان القفز 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية اللاعبة چاسمين سلامة

 

جهاز المتوازي 

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية اللاعبة چاسمين سلامة

 

جهاز عارضة التوازن 

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية اللاعبة جني عبدالسلام

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية اللاعبة جاسمين سلامة

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور

 

بجهاز الحركات الأرضية 

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة ندي عوض

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية  اللاعبة چاسمين سلامة

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة فريدة دبور

وجاءت نتائج الناشئات كالاتي 

 

بجهاز حصان القفز

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة حلا الشاعر

 

جهاز المتوازي

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي وادي دجلة اللاعبة شمس علي

 

جهاز عارضة التوازن

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين ابوالهدي

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة النادي الأهلي اللاعبة جودي فايد

 

جهاز الحركات الأرضية

 

المركز الأول و الميدالية الذهبية لاعبة نادي النادي اللاعبة سيرين أبوالهدي

المركز الثاني و الميدالية الفضية لاعبة نادي الزهور اللاعبة جودي عبدالله

المركز الثالث و الميدالية البرونزية لاعبة نادي سموحة اللاعبة حلا الشاعر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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