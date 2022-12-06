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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-202

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-202 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني  للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا  الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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