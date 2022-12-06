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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-202 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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