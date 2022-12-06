شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. غياب رونالدو... التشكيل الرسمي لمباراة البرتغال وسويسرا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب البرتغال لخوض تحدي ليس سهلًا بعد لحظات، حينما يواجه المنتخب سويسرا، فى دور ال 16 من منافسات مونديال قطر الحالي، حيث يسعي المنتخب البرتغال لإبطال أي مفاجأت جديدة فى المونديال، وإقصاء المنتخب السويسري خارج مزمار البطولة كما هو متوقع والأقرب للواقعية.

فى حين يسعي منتخب سويسرا فى تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء المنتخب البرتغالي من البطولة، خاصة أن المنتخب السويسري سبق له وإن صعد إلى المونديال الحالي على حساب منتخب إيطاليا صاحب التاريخ الكبير، مما يؤكد على صعوبة لقائها مع البرتغال، وأن نتيجته لن تكون محسومة للجانب البرتغالي كما يتوقع البعض.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل لدور الستة عشر بعدما حل فى المركز الأول للمجموعة الثامنة، فى حين تأهل المنتخب السويسري، لهذا الدور بعدما جاء فى المركز الثانى بالمجموعة السابعة خلف البرازيل.



موعد مباراة البرتغال وسويسرا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب السويسري غدًا الثلاثاء، فى ختام دور ال 16 مم منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشؤة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل البرتغال الرسمي لمباراة سويسرا

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: دالوت، بيبي، أنطونيو سيلفا، جيريرو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ويليام كارفاليو، أوتافيو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، برونو فيرنانديز.



تشكيل سويسرا الرسمي لمباراة البرتغال

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: إديميلسون فرنانديز، فابيان شير، ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

خط الوسط: جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو.

خط الهجوم: روبن فارجاس، برييل إيمبولو، شيردان شاكيري.