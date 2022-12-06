بيريتيني ينضم لقائمة المشاركين في كأس الدرعية للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم الثنائي (ماتيو بيريتيني، وهوبرت هوركاتش) إلى قائمة المتنافسين على لقب كأس الدرعية للتنس 2022، والتي تنطلق فعالياتها الخميس المقبل ولـ3 أيام، وتنظمها وزارة الرياضة ، ضمن فعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية.

ويشارك في البطولة الدولية، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار أمريكي، 12 لاعبا للتنس من المصنفين عالميا، وهم: «ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالميا، وحامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالميا، وأندري روبليف المصنف الثامن، وتايلور فريتز المصنف التاسع، والبطل الأولمبي ألكسندر زفيريف الذي يأتي في المرتبة 12 بالتصنيف العالمي، وكاميرون نوري المصنف 14، إلى جانب نيك كيريوس 22 عالمياً، ودومينيك ثيم، ودومينيك ستريكر، وستان فافرينكا».

وحول مشاركته في كأس الدرعية للتنس، قال الإيطالي بيريتيني: «أتطلع إلى التعرف على المملكة، والاستمتاع باللعب مع كبار اللاعبين خلال البطولة، التي تعد أفضل استعداد قبل بداية الموسم الجديد، وآمل أن أقدم أفضل المستويات والمهارات التي تسهم في إلهام المشجعين، ولا سيما من الشباب السعودي، لممارسة التنس والمشاركة في البطولات العالمية».