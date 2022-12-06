ميسي الأكثر مشيا طوال مباريات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بين اللاعبين الأكثر مشيا طوال معظم المباريات، إلا أن هذه السمة لم تمنعه من أن يكون الأذكى بين أقرانه، وتحطيم دفاعات المنافس ليقود «ألبيسيليتسي» (Albicelestes) إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وحسب إحصاءات الاتحاد الدولي (فيفا)، أدرج اسم ميسي ضمن المراكز العشرة الأولى في لائحة اللاعبين الأكثر سيرا، كما تظهر المباريات الأربع التي خاضها في كأس العالم.

ويرى مدافع إنجلترا السابق ريو فرديناند -الذي يعمل محللا لقناة «بي تي سبور» (BT Sport)- أن أداء ميسي أمام أستراليا هو «أفضل ما رأيناه في كأس العالم حتى الآن، بفارق كبير».

واجتاز ميسي في مباراة فك خلالها كلمة سر دفاع «سوكروز»، بافتتاحه التسجيل وتسديده 6 كرات على المرمى، 8.59 كلم، في ثاني أدنى معدل للاعب أساسي، منها 4.75 كلم سيرا.

في المقابل، أشارت قناة «بي بي سي» (BBC) قبل مباراة الأرجنتين أمام أستراليا إلى أن ميسي يحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى، ضمن أكثر من يجتاز مساحات سيرا، فقد سار في مبارياته الثلاث الأولى 4.99 كلم و4.73 كلم و4.62 كلم، على التوالي.