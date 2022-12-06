رقم جديد لآسيا في نهائيات كأس العالم

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ونجح المنتخب الكوري الجنوبي في التأهل، باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، وبفارق نقطتين عن البرتغال التي كانت محطة العبور للشمشون الكوري، عندما فازت بهدفين مقابل هدف لزملاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المنتخبات الآسيوية نتائج مبهرة في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، إذ تعد هذه النسخة هي أفضل مشاركة لها، فقد نجحت 3 منتخبات، وللمرة الأولى، في الوصول إلى دور الـ16. احتلت أستراليا المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن متصدر المجموعة الرابعة حامل اللقب المنتخب الفرنسي، وحقق الساموراي (منتخب اليابان) أكبر المفاجآت بتأهله متصدرا المجموعة الخامسة، في وجود منتخبي إسبانيا وألمانيا، اللذين سبق لهما وتوجا بطلين للعالم، إذ سبق لألمانيا تحقيق اللقب 4 مرات، وإسبانيا مرة واحدة.ونجح المنتخب الكوري الجنوبي في التأهل، باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، وبفارق نقطتين عن البرتغال التي كانت محطة العبور للشمشون الكوري، عندما فازت بهدفين مقابل هدف لزملاء كريستيانو رونالدو

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