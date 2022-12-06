انجاز تاريخي.. المغرب تطيح بإسبانيا وتتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وشهدت المباراة تألق ياسين بونو حارس المغرب، الذي تصدى لركلتي جزاء.

وبذلك يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر.

وجاء تشكيل منتخب المغرب ضد إسبانيا، كالتالى..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي

خط الوسط: سليم أملاح - سفيان مرابط - عز الدين أوناحي

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا، كالتالى..

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: لابورت، رودري، لورينتى، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فيران توريس، دانى ألمو