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شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة الاهلى غدا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة
الدورى المصرى الممتاز و المقرر إقامتها على ستاد المحلة .
وجاءت القائمة تضم كل من :
حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .
خط الدفاع .. معاذ الحناوي ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوى ، محمد جابر ، إيهاب سمير ، هانى عادل ، أحمد الجعيدي ، مصطفى العش ، محمد نبيه .
خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، صلاح ريكو ، ابراهيما كونية ، خالد الاخميمى ، أحمد الشيخ ، باولن فوافى .
الهجوم .. عبده يحيى ، كريم طارق ، جبريل اورويك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .
حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق غزل المحلة على أرضه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، في المحلة بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.