شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة الاهلى غدا ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة

الدورى المصرى الممتاز و المقرر إقامتها على ستاد المحلة .

وجاءت القائمة تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوي ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوى ، محمد جابر ، إيهاب سمير ، هانى عادل ، أحمد الجعيدي ، مصطفى العش ، محمد نبيه .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، صلاح ريكو ، ابراهيما كونية ، خالد الاخميمى ، أحمد الشيخ ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، كريم طارق ، جبريل اورويك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .