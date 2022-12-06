سامسون وفتوح وعبد الغنى ونيمار فى قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.

وكان الخليج 365 أكد أن فيريرا، سيضم سامسون أكينولا بعد استبعاده من المواجهات الماضية بسبب عدم عودة اللاعب فى الموعد المحدد له من بلاده، كما يضم أحمد فتوح ومحمد عبد الغنى ويوسف حسن بعد شفائهم من الإصابة.

وتقام مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.