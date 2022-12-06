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رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الكابتن شوقي غريب استعدادا لمواجهة بيراميدز .

 

ويحل المقاولون ضيفا غدا الأربعاء على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وأثنى المهندس محسن صلاح على أداء المقاولون في المباريات السابقة وآخرهم مواجهتي سيراميكا بالدوري والأهلي في كأس مصر .

 

وطالب المهندس محسن صلاح الفريق بتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم مشددا أن النادي يدعم مسيرة الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب .

 

وعلي صعيد آخر اختتم الفريق الأول بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية بملعب النادي تمهيدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز .

 

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمقاولون في المران الأخير، لاعبي الفريق بتنفيذ التعليمات والواجبات المكلفين بها خلال مواجهة بيراميدز الهامة في مشوار الفريق.

 

وكان الجهاز الفني المقاولون حرص علي دراسة بيراميدز في مواجهاته الأخيرة لوضع خطة المباراة علي مدار الأيام الماضية بعد عودة الفريق للتدريبات بعد راحة مباراة سيراميكا .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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