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الزمالك يهزم المعادى فى مؤجلات دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك ، على  نظيره المعادى  بنتيجة  41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023. 

 

و خاض  فريق الأهلى اليوم أيضا  مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة و إنتهت بفوز  الأحمر 37/16 .

 

وأقيمت أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة  فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 20 / 19 .

 

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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