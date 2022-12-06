شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المعادى فى مؤجلات دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك ، على نظيره المعادى بنتيجة 41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023.

و خاض فريق الأهلى اليوم أيضا مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة و إنتهت بفوز الأحمر 37/16 .

وأقيمت أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 20 / 19 .

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.